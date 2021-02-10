Anti-RollBack (ARB) на смартфонах Xiaomi

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Рассмотрим, возможно, самую спорную идею Xiaomi – введение Anti-Rollback

MIUI от Xiaomi стала известной многим любителям прошивок на базе Android не только за расширенные возможности по сравнению с другими графическими интерфейсами, представленными на рынке, но и за относительно доступные возможности разблокировки загрузчика и установки любого ПО, которое бы не захотел установить пользователь смартфона от культовой китайской компании.

Собственно говоря, многие пользователи продвинутого уровня частенько пользовались этим обстоятельством и «накатывали» любые, даже самые нестабильные кастомные прошивки – благо Xiaomi также прославились своим предложением в виде неплохого железа за скромный бюджет, которое готово было тянуть разные издевательства.

Однако со временем руководству компании стало понятно, что количество убитых после разных экспериментов устройств, которые их владельцы пытались вернуть по гарантии, стало превышать разумные цифры. Программисты решили отреагировать на это довольно жестко – уже в 2019 году появилась программа Anti-Rollback, призванная немного ограничить свободу пользователей. Давайте разберемся, что такое Anti-Rollback и как это работает.

Anti-Rollback в смартфонах Xiaomi

Anti-Rollback (или сокращенно ARB) представляет собой встроенную защиту от внесения крупных изменений в работе прошивки, «запрятанную» глубоко в системе на уровне самого железа. Программе ARB не важно идет речь о MIUI или о смартфонах с «чистым» Андроид – она просто включена с завода на подавляющем количестве современных устройствах Xiaomi.

Функция Anti-Rollback является, по сути, программной «стеной», которая запрещает пользователю смартфона Xiaomi «откатить» (вернуть) раннюю версию прошивки самостоятельно. То есть если вдруг после обновления вы обнаружили какие-либо ошибки в работе вашего смартфона, вы можете только сбросить настройки устройства, но вернуть более старую и зарекомендовавшую себя версию MIUI – уже нет. После попытки отката смартфон уйдет в состояние «кирпича», и вернуть его обычное состояние получится только после посещения официального сервисного центра.

Какие смартфоны оснащены Anti-Rollback?

Имейте в виду, что далеко не все смартфоны Xiaomi оснащены Anti-Rollback, но со временем их количество становится все более значительным.

Первым смартфоном, получившим встроенный Anti-Rollback, стал сверхпопулярный в свое время Redmi Note 5 (и его Pro-версия). Многие пользователи были шокированы, когда попробовали провести обычное для себя действие – откатить версию прошивки. К сожалению, Xiaomi не сразу предупредили пользователей о появлении новой программы защиты от изменений, из-за чего количество жалоб было просто огромным.

Xiaomi Redmi Note 5

Пользователи устройств Xiaomi, входящих в программу Android One, надеялись, что чистый Андроид спасет их от Anti-Rollback, но и тут их ждало разочарование – получив Android 9, смартфоны становились «неоткатываемыми».

Xiaomi Mi A3﻿

Начиная с флагмана Mi 8, по большому счету, во все смартфоны Xiaomi Anti-Rollback был внедрен в систему, и без дополнительных и не всегда понятных для обычного пользователя действий «отъехать» на раннюю версию прошивки уже не получится.

Проверяем наличие Anti-Rollback на вашем смартфоне

Однако, как мы уже отметили раннее, некоторые смартфоны Xiaomi все еще могут не включать в себя ARB, и это можно проверить специальной программой для Windows. Она называется Platinum Tools, и найти ее можно по данной ссылке. Скачиваем ее и скидываем сразу в системный диск вашего ПК (обычно это диск C).

Теперь переводим смартфон в режим Fastboot: сначала выключаем устройство, ждем минуту, а после зажимаем одновременно кнопку питания и кнопку понижения уровня громкости, пока не появится изображение зайца и надпись «Fastboot». После этого подключаем смартфон проводом к компьютеру.

Заходим в папку с программой Platinum Tools и в адресной строке (строка поиска) вводим «cmd» и нажимаем Enter – на экране появится новое окно командной строки. Сразу же вписываем команду Fastboot devices и ждем, когда ПК найдет ваше устройство. После окончания поиска пишем новую команду – Fastboot getvar anti и внимательно просматриваем результаты работы Platinum Tools.

Если в строчке anti нет информации, то Anti-Rollback не встроен в вашу прошивку. Также программа покажет две «стадии» Anti-Rollback: надпись «ARB:3» будет гласить о том, что вы сможете откатываться на предыдущие версии прошивки без каких-либо опасений, а вот «ARB:4» означает, что ваше устройство ни в коем случае нельзя откатывать, иначе из смартфона выйдет кирпич.

Теперь вы знаете, как проверить наличие Anti-Rollback на вашем Xiaomi, чтобы не попасть впросак при попытке вернуть прошивку «повзрослее».