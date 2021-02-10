AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны на глобальном рынке

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У портала AnTuTu есть традиция — ежегодно публиковать рейтинг самых мощных смартфонов. Ранее мы уже узнали, какие мобильные Android-устройства признаны самыми производительными на рынке Китая, а сегодня рассказали, что в синтетике делает всех. Был представлен список наиболее мощных аппаратов за октябрь 2021 года на глобальном рынке.

На вершину рейтинга поставили смартфон Nubia Red Magic 6 с результатом 858 734 балла. На второй позиции оказался Asus ROG Phone 5 и третьим стал realme GT. Все три лидера базируются на Snapdragon 888 и этот же чип лежит в основе всех смартфонов, которые вошли в топ-10.

На четвертом месте оказался iQOO 7 и пятерку мощных замкнул OnePlus 9 Pro. На шестой позиции оказался Xiaomi Mi 11i, на седьмое место поставили Asus Zenfone 8 mini и восьмой результат у Xiaomi Mi 11 Ultra. Замкнули топ-10 самых мощных смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra 5G и Sony Xperia 1 III 5G. Разница между первым и последним местом составила чуть более 90 тысяч баллов.

В среднем сегменте вот уже три месяца подряд рейтинг возглавляет Realme GT Master, который построен на базе Snapdragon 778G. «Серебро» отдали Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 780G и третьим стал Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, обладающий процессором Snapdragon 778G. Четвертое и пятое место заняли Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy M52 5G, которые также в своей основе имеют процессор Snapdragon 778G. С шестой по десятую позицию поделили между собой Huawei Nova 7, Oppo Reno6 5G, Google Pixel 5, Xiaomi Mi 10T Lite 5G и Oppo Reno5A.

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Источник: antutu