AnTuTu раскрыл основные характеристики Oppo Find X3 Pro

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Oppo Find X3 Pro может стать ультимативным флагманом наших дней

В этом году состоится дебют серии Oppo Find X3, которая станет флагманской в модельном ряду компании. Производитель постарается дать новинкам лучший дисплей, мощную начинку и интересные камеры. В пользу этого говорит и информация, найденная в базе данных бенчмарка AnTuTu.

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В синтетическом тесте были найдены сведения об устройстве с модельным номером «PEEM00», который может дебютировать на рынке как Oppo Find X3 Pro. Указано, что аппарат базируется на платформе Snapdragon 888, обладает 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. В числе характеристик новинки указан дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 3216х1440 пикселей и это будет адаптивная панель, где частота обновления варьируется от 10 Гц до 120 Гц.

Основная камера должна быть четверной и в качестве главного модуля указан датчик на 16 Мп. Скорее всего такое разрешение результат биннинга и речь идет о сенсоре на 50 Мп. Ранние слухи указывали на наличие датчика Sony IMX766. Обещан также макрообъектив с 25-кратным увеличением. Работает Oppo Find X3 Pro под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.2.

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На данный момент компания не озвучила время выхода серии Oppo Find X3. По слухам, ее могут представить в марте или апреле нынешнего года.

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Источник: gsmarena