Oppo Find X3 первым получит подекранную камеру?

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Согласно утечкам именно в Oppo Find X3 мы впервые «не увидим» фронтальную камеру

На прошлой неделе стало известно, что Samsung зарегистрировала товарный знак технологии подекранной камеры (UPC). Но мы-то с вами понимаем, что не только они движутся на встречу этому новому тренду.

И хотя есть шанс, что в ноутбуках, именно Samsung применит эту технологию первой, в сегменте смартфонов нас может ждать другая сенсация.

Прошел слух, что почетное звание «первый в мире» серийный смартфон с камерой под дисплеем, может получить Oppo Find X3. Именно они в 2019 году показали рабочий прототип с данной технологией(фото ниже). Вполне логичны слухи, что они могут закрепить данный тренд в серийных смартфонах.

Если это так, то слова генерального директора Oppo про то, что Find X3 станет «идеалом их 10-летней работы», вполне понятный. Если добавить к этому результаты предварительных тестов производительности будущего флагмана, то есть все шансы, надолго запомним этот смартфон.

Напомним, что нас ждет Snapdragon 888, 6,7-дюймовый 10-битный дисплей разрешением 3К с частотой обновления 120 Гц и отличная камера на базе датчика Sony IMX766.

Выход аппарата ожидается очень скоро, в первом квартале 2021.

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Источник : gizchina.com