App Store сможет определять идеальный размер очков Apple Vision Pro для вас – каким образом?

58

High-tech

Компания Apple готовит обновление App Store с целью облегчить процесс покупки ее новых AR-очков Vision Pro. По информации издания MacRumors, пользователи смогут отсканировать лицо с помощью iPhone или iPad, чтобы автоматически определить нужный размер компонентов Vision Pro.

"Вы можете отсканировать свое лицо, чтобы определить ваш размер для Apple Vision Pro", – говорится в коде обновленного приложения Apple Store. Процесс должен походить на то, что Apple уже предлагает разработчикам, которые тестируют Vision Pro Developer Kit.

Vision Pro требует правильно подобранного по размеру Light Seal и Head Band для корректной работы, поэтому скан поможет быстро и точно все настроить. В комплекте с очками идут Solo Knit Band и Dual Loop Band по выбору, а также два variant Light Seal Cushions.

Для пользователей с проблемами зрения предусмотрены специальные линзы ZEISS, крепящиеся магнитно. При заказе Vision Pro онлайн они смогут импортировать рецепт из Health или загрузить его по отдельности.

По неподтвержденной информации, Apple также может предложить гравировку для Vision Pro, хотя пока неясно, где именно она будет размещаться. Заказы на Vision Pro стартуют 19 января, продажи – со 2 февраля, цена от $3499 за базовую модель с 256 ГБ памяти.

Источник - macrumors