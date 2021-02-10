Apple, а как погоду смотреть? Стабильная iOS снова "самая стабильная" в мире

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Стабильность, ау, ты где?

У некоторых пользователей Apple Watch и iPhone возникла проблема с отображением данных о погоде из-за проблемы в обновлении watchOS 10. Вместо информации отображается пустое место.

Ошибка влияет на циферблаты с виджетом погоды. При нажатии на него приложение Погода открывается и показывает данные без проблем.

Проблема наблюдается как на watchOS 10.0, так и на watchOS 10.0.1. Для временного решения рекомендуется переключить формат времени с 12-часового на 24-часовое и наоборот в приложении Watch на iPhone.

Кстати, у меня самого такая проблема возникает на моем iPhone, когда погода просто не отображается в виджете, благо хоть приложение работает. Ох уж эти стабильные операционные системы.

Ожидается, что Apple исправит эту ошибку в будущих обновлениях watchOS. Пока же пользователи Apple Watch могут воспользоваться временным способом восстановления отображения данных о погоде на своих часах.

Источник - 9to5mac