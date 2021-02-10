Apple A16 Bionic достанется только избранным в серии iPhone 14

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В попытке сдержать стоимость устройств iPhone 14 и iPhone 14 Max оснастят прошлогодним чипсетом

Apple приучила своих поклонников к тому, что каждое новое поколение iPhone предлагает и новый чип. Так, серия iPhone 12 получила чип Apple A14 Bionic, а прошлогодняя линейка iPhone 13 обладает процессором A15 Bionic. Но в этом году Apple может отойти от практики предлагать новую SoC в своих iPhone.

Известный аналитик TF International Securities и придворный глашатый купертиновцев Минг-Чи Куо сообщил о том, что только Pro-версии iPhone 14 предложат чипсет Apple A16 Bionic. Тогда как две других новинки, среди которых будет базовая модель семейства, удостоятся чипа A15 Bionic. Источник также заявляет, модели Pro оснастят оперативной памятью LPDDR5, а прочим достанется более старый стандарт LPDDR4X.

Похоже, что такое размежевание между устройствами будет сделано для того, чтобы сдержать рост цен на все модели и дать право выбора. Вряд ли в следующем году компания выпустит новое поколение «дешевого» iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Max возьмут на себя роль относительно доступных смартфонов компании.

На данный момент известно, что в сентябре нас ждет премьера четырех смартфонов: iPhone 14 (экран диагональю 6,1 дюйма), iPhone 14 Max (6,7-дюймовый дисплей), iPhone 14 Pro (экран 6,1ʺ) и iPhone 14 Pro Max (6,7ʺ).

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Источник: androidauthority