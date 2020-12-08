Apple анонсировала наушники AirPods Max: отличный звук по цене Android-флагмана

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AirPods Max предлагают премиальный звук и функциональность задорого

Cегодня Apple анонсировала свои первые накладные полноразмерные наушники — AirPods Max. Старт продаж намечен на 15 декабря и ценник на них отнюдь не демократичный — $550. За что же просят такие деньжища?

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Первое, что подчеркивает компания, так это то, что AirPods Max обладают «индивидуальным акустическим дизайном» и внутри стоят драйверы на 40 мм. Обещаны глубокие, насыщенные и богатые басы, а также точные средние частоты, чтобы пользователь мог услышать каждую ноту. Имеется адаптивный эквалайзер, чип Н1 и система активного шумоподавления. Декларируется 20 часов автономности в режиме прослушивания на одном заряде.

AirPods Max получили поддержку пространственного звука и голосового помощника Siri, а также можно автоматически переключаться между устройствами. На правом наушнике есть колесико Digital Crown при помощи которого можно переключать треки, регулировать громкость, отвечать на звонки и активировать умного ассистента.

К числу фишек наушников Digital Crown можно отнести то, что они активируются при одевании и стоит снять наушники, как воспроизведение прекращается. Если использовать гарнитуру при просмотре видео, то она способна сама выбирать оптимальное направление звука ориентируюсь на движения головы. Доступны AirPods Max в пяти цветах: черный, белый, зеленый, красный и синий. В комплекте с наушниками идет чехол Smart Case и кабель для зарядки.

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Источник: 9to5mac