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Apple не справляется с запросом пользователей на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

08.12.2020 587 0

Продукция Apple ожидаемо бьет все рекорды интереса со стороны новых пользователей, но в этот раз компания не справляется с производством нужного количества смартфонов.

 

iPhone 12 все модели

 

С момента презентации iPhone 12 вся линейка столкнулась со значительным спросом. Похоже, что даже сама Apple не была готова к такому ажиотажу – судя по данным от «первых лиц»,  производственные линии заводов, где производится техника Apple, напряжены, и компании придется сильно постараться, чтобы предоставить потребителям желаемые устройства.

 

Инвестиционный банк JP Morgan отследил сроки поставки новых смартфонов Apple. Их подсчеты говорят о том, что спрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max все еще опережает предложение компании. JP Morgan добавил, что огромный спрос не затронул более дешевые iPhone 12 mini и iPhone 12.

 

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На данный момент срок доставки iPhone 12 Pro от фабрики до магазина достиг срока в 27 дней в некоторых регионах. Это самый длительный срок, который когда-либо наблюдался банком JP Morgan – специалисты банка отслеживали время поставки с момента презентации iPhone 12.

 

Линейка iPhone 12

 

С другой стороны, время ожидания iPhone 12 mini и iPhone 12 сократилось по сравнению с предыдущей неделей. Это говорит о более скромном спросе со стороны потребителей. По состоянию на первую неделю декабря, оба iPhone 12 mini и iPhone 12 «добирались» до конечного потребителя за 3 дня, в то время как для iPhone 12 Pro Max требовалось 23 дня.

 

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iPhone 12 Pro Max

 

Источник: Apple Insider


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Apple iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.12.2020

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