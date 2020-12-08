Apple не справляется с запросом пользователей на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

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Продукция Apple ожидаемо бьет все рекорды интереса со стороны новых пользователей, но в этот раз компания не справляется с производством нужного количества смартфонов.

С момента презентации iPhone 12 вся линейка столкнулась со значительным спросом. Похоже, что даже сама Apple не была готова к такому ажиотажу – судя по данным от «первых лиц», производственные линии заводов, где производится техника Apple, напряжены, и компании придется сильно постараться, чтобы предоставить потребителям желаемые устройства.

Инвестиционный банк JP Morgan отследил сроки поставки новых смартфонов Apple. Их подсчеты говорят о том, что спрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max все еще опережает предложение компании. JP Morgan добавил, что огромный спрос не затронул более дешевые iPhone 12 mini и iPhone 12.

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На данный момент срок доставки iPhone 12 Pro от фабрики до магазина достиг срока в 27 дней в некоторых регионах. Это самый длительный срок, который когда-либо наблюдался банком JP Morgan – специалисты банка отслеживали время поставки с момента презентации iPhone 12.

С другой стороны, время ожидания iPhone 12 mini и iPhone 12 сократилось по сравнению с предыдущей неделей. Это говорит о более скромном спросе со стороны потребителей. По состоянию на первую неделю декабря, оба iPhone 12 mini и iPhone 12 «добирались» до конечного потребителя за 3 дня, в то время как для iPhone 12 Pro Max требовалось 23 дня.

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Источник: Apple Insider



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