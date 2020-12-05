Apple запустила программу бесплатного ремонта iPhone 11, у которых наблюдается проблемы с работой дисплея

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Apple в очередной раз показывает производителям, как стоит решать массовые проблемы своей продукции, например, проблемный дисплей iPhone 11.

В пятницу компания Apple объявила о запуске новой программы замены дисплея некоторых единиц iPhone 11. Устройства iPhone 11, выпущенные в период с сентября 2019 года по май 2020 года, имеют право на бесплатную замену дисплея, если в нем наблюдаются проблемы с работой сенсорного экрана.

Из официального пресс-релиза Apple следует, что компания выявила небольшой процент дисплеев iPhone 11, которые могут перестать реагировать на прикосновение из-за проблемы с дисплейным модулем. Затронутые устройства были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что любой владелец iPhone 11 может узнать, подходит ли его устройство для участия в данной программе и если это так, то компания заменит дисплей бесплатно.

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Клиенты, владеющие iPhone 11 с некорректно работающим дисплеем, могут назначить встречу в магазине Apple Store или обратиться к авторизованному поставщику услуг Apple за бесплатным ремонтом. Компания Apple также предлагает возможность воспользоваться услугой отправки смартфона по почте. Компания рекомендует сделать резервную копию iPhone перед его обслуживанием.

Однако есть одна загвоздка – программа работает только если экран смартфона не поврежден механически, то есть на нем нет глубоких царапин и трещин. В противном случае, его придется чинить за свой счет.

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Источник: Phone Arena



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