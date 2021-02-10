Apple будет взламывать iPhone по требованию спецслужб

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Конфиденциальность — миф от Apple?

Помните, сколько раз в сети мелькали новости, что бравые полицейские и сотрудники ФБР ропщут на то, что Apple не помогает им в поимке преступников, отказывая во взломе iPhone потенциального виновника преступления? Ведь концерн из Купертино проявляет несгибаемость и бесстрашие, заявляя раз за разом, что конфиденциальность и приватность данных пользователей у него в приоритете. Он стоял, стоит и будет стоять на их защите.

Но, похоже, Apple дрогнула и будет снимать блокировку с iPhone при наличии соответствующего ордера. Правило распространяется только на старые модели, которые должны работать под управлением операционной системы iOS 7 и старее. Т.е., если старичок iPhone будет в пользовании подозреваемого или обвиняемого, компания при наличии соответствующего предписания разблокирует его. Вот и еще один весомый аргумент для преступников поскорее сменить старый iPhone на что-то поновее.

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Такой избирательный подход Apple вызывает немало вопросов. Ведь непонятно, почему статус персон нон грата снят именно со старых устройств, которыми пользуется лишь небольшая толика пользователей. С другой стороны, сам факт того, что концерн из Купертино будет разблокировать iPhone идет вразрез его позиции о защите персональных данных.

Интересно, что ранее Apple заявляла, что бессильна помочь правоохранителям, ведь у нее попросту нет инструментов для разблокировки iPhone, а защитные комбинации хранятся непосредственно на смартфоне и никуда не отправляются. Получается, что они все же есть и компания попросту лукавила, чтобы раздуть пафос и создать видимость борца за приватность? И где гарантия, что Apple не может разблокировать и более новые iPhone? Постепенно iPhone могут превратиться в инструмент для слежки?

У экспертов есть свое объяснение. Дескать iOS 7 операционка старая и необновлямая, а значит, полна уязвимостей. Взломать ее при должном усердии, по идее, несложно специалистам спецслужб. Просто Apple решила сделать жест доброй воли в сторону правоохранителей, упростив им задачу. Подождем, как концерн из Купертино сам объяснит свои действия по части изменения политики сохранения конфиденциальности.

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Источник: apple