Apple добавила рекламу в iOS и iPadOS

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Пользователи начали писать в Twitter о появлении рекламных сообщений в операционных системах смартфонов и планшетных компьютеров Apple.

Многие ругают китайскую компанию Xiaomi за наличие рекламы в фирменной оболочке MIUI. Но этим начали грешить и другие производители. Ранее уже была информация и появлении рекламы в смартфонах Samsung. По тому же пути пошла и Apple. Но она продвигает свои продукты.

Американская компания начала рекламировать в iOS на смартфонах и в iPadOS на планшетных компьютерах собственные платные сервисы. Первым об этом написал в Twitter пользователь Том Уоррен. Главный редактор The Verge опубликовал скриншот меню настроек, где появился блок с предложением Apple Arcade.

На сообщение быстро отреагировали обитатели Twitter. От других пользователей стало известно, что американская компания рекламирует, кроме Apple Arcade, расширенную гарантию AppleCare+ и подписку на сервис Apple TV+. Предложения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений.

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Источник: Twitter