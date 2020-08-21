Apple экономит на комплектующих для iPhone 12

338

В случае с iPhone 12 компания хочет вложить по минимуму, а заработать по максимуму

По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо компания Apple всерьез задумалась о сокращении производственных затрат и себестоимости iPhone 12. Она хочет оптимизировать расходы и повысить рентабельность бизнеса по производству смартфонов. По словам аналитика, из-за внедрения поддержки 5G, стоимость комплектующих выросла на $125-135 и компании крайне важно сделать так, чтобы это не привело к серьезному удорожанию iPhone 12.

Читать также: Стоимость Apple смогла преодолеть отметку в 2 триллиона долларов

И Apple нашла выход. В частности, в iPhone 12 установят гибридную плату аккумулятора, которая на 40-50% дешевле той, что используется при производстве iPhone 11. Удешевление достигнуто за счет более простой и компактной конструкции, а также меньшего количества слоев. Минг-Чи Куо уверяет, что компания и дальше будет идти по пути удешевления плат. Так, в следующем году должен дебютировать iPhone 12s, где плата аккумулятора будет еще на 30-40% дешевле той, что предложат в iPhone 12.

Удешевлением комплектующих дело не закончится. Чтобы добиться привлекательного ценника на iPhone 12, Apple может пойти на то, что из комплекта поставки исчезнут наушники и зарядное устройство. Причины убрать их из коробки как раз и могут быть продиктованы желанием снизить конечный прайс на смартфоны серии iPhone 12 или увеличить максимально свою маржу.

Читать также: Samsung обошла Apple с сомнительной и спорной инициативой

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал

Источник: macrumos