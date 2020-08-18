Samsung обошла Apple с сомнительной и спорной инициативой

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В комплекте Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra нет наушников

Новость о том, что айфоны нового поколения предложат урезанную комплектацию, вызвала шквал критики в адрес Apple. Большинство обвинили компанию в жадности и алчности. Для Apple же изъятие из комплекта наушников и зарядного блока позволит снизить себестоимость iPhone. На данном этапе это лишь слух и действительно ли компания пойдет на этот шаг, узнаем уже осенью, когда начнутся продажи новых устройств.

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Тогда же появились слухи, что последует примеру Apple и конкурент Samsung. Источники утверждали, что южнокорейский гигант лишь рассматривает возможность убрать из комплекта поставки наушники и зарядный блок. Но, как оказалось, Samsung решила обойти соперника в этом сомнительном мероприятии и стать законодателем урезанного комплекта поставки.

Стало известно, что покупатели новеньких флагманов Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, проживающие в Северной Америке, не найдут в коробке со смартфоном фирменные наушники AKG. Правда, на случай, если будут недовольные, которые будут особо рьяно проявлять неудовольствие урезанным комплектом поставки, компания пойдет им навстречу. Им будет выслана абсолютно бесплатно гарнитура AKG стоит лишь обратиться с соответствующим запросом в службу поддержки Samsung.

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Объясняя свой шаг с удалением наушников из комплекта поставки, Samsung сослалась на то, что пользователи из Северной Америки, как правило, используют беспроводные Bluetooth-наушники, поэтому проводная гарнитура для многих из них вещь бесполезная и ненужная. Правда, остается загадкой, включена или нет стоимость наушников в цену смартфона и какой оказалась экономия, если она конечно случилась.

Источник: xda developers