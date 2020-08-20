Стоимость Apple смогла преодолеть отметку в 2 триллиона долларов

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На недолгое время рыночная стоимость Apple вышла за отметку в 2 триллиона долларов – компания стала первой, кому такое удалось.





В среду Apple рыночная стоимость превысила отметку в $2 триллиона. Цена акций Apple ненадолго выросла до $467,77. Благодаря таким рекордным показателям, Apple стала первой компанией, у которой получилось перейти такой рубеж.

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Несмотря на продолжающуюся пандемию, год для компании явно можно назвать успешным. Фанаты и новые покупатели показали внезапный интерес к свежей продукции, что, возможно, было связано с необходимостью сделать себе небольшой подарок или улучшить жизнь дома, когда он превратился в офис. После 15%-го снижения продаж iPhone во время новогодних праздников 2019 года компания смогла с толикой выйти из кризиса.





В июле компания сообщила об отлично закрытом втором квартале – выручка в 59,7 млрд. долл. и существенный рост продаж продуктов и услуг действительно впечатляли. Apple объяснила высокие показатели тем, что покупатели перешли на работу из дома, и связанным с этим высоким уровнем продаж через Интернет-магазин. Компания также быстро адаптировалась к онлайновым продажам, когда пришлось закрывать торговые точки.

Кстати, Apple также стала первой американской компанией, которая превысила рыночную планку в 1 триллион долларов в 2018 году. Ей потребовалось всего два года, чтобы удвоить свою стоимость. На сегодняшний день акции компании выросли на 60%. Интересно, что инвесторы больше не видят в Apple производителя устройств, а скорее компанию, занимающуюся программным обеспечением.

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Сегодня акции оценивались уже в $462,83 при предельной рыночной цене $1,98 триллиона.

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Источник: CNBC