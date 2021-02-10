Apple готовит телевизионную приставку в виде стика

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Представить ее должны во второй половине года

Среди ожидаемых новинок этого года есть и телевизионная приставка Apple. Вероятность ее появления на свет осенью очень велика, ведь ее выход предсказал авторитетный информатор Мин-Чи Куо, который весьма точен в своих прогнозах о будущих «яблочных» гаджетах.

Ожидается, что новая приставка будет предложением относительно недорогим и у нее есть все шансы на успех. Поводом для такого предположения послужил тот факт, что помимо невысокой цены, новая телевизионная приставка от Apple должна быть компактной. Она будет похожа на USB-флешку и подобное решение мы уже видели у той же Xiaomi.

По информации авторитетного источника, «стик» выйдет во второй половине года. Из приятного для фантов Apple — ценник должен стартовать с отметки $149. Но с оглядкой на решения от Xiaomi, Roku и Chromecast такой прайс сложно назвать низким. В любом случае многое будет зависеть от функциональности «яблочного стика». Скорее всего, компания попытается продвигать новинку как доступный инструмент для доступа к стриминговому сервису Apple TV+.

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Источник: macrumors