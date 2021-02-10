Apple готовит весеннюю конференцию на 16 марта . Чего нам ждать?

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Начало весны готовит нам очередную конференцию от Apple

Инсайдеры уже публикуют «повестку дня» в которой говориться, что нам предстоит увидеть два новых планшета – iPad Pro 2021 и iPad mini 6. Помимо этого могут быть представлены поисковые трекеры AirTag и расширение зоны действия Apple Card. Мы решили подвести промежуточные итоги, и трезво посмотреть на то, чего от неё ожидать.

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iPad Pro 2021 ожидают увидеть с новым mini LED дисплеем, процессором А14 и увеличенной автономностью. Наверняка это не все отличия новинки и купертиновцы захотят удивить нас прямо на конференции.

iPad mini 6 вообще кажется главной новинкой сезона. Инсайдеры в один голос трубят, что нас ждём мощное обновление линейки. Дизайн прошлых моделей, который не менялся со времён первых планшетов от Apple, планируют заменить на безрамочный. В итоге мы можем увидеть планшет меньшего размера, но с большим - 8,4-дюймовый OLED дисплеем. Если к этому добавить топовый процессор А14, то у нас может быть действительно очень солидный представитель компактных планшетов.

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AirTag представляет собой поисковый трекер/брелок, который интегрирован в экосистему Apple и может помогать вам находит вещи при помощи iPhone.

До мироприятия остался месяц. Интересно, что еще просочиться за это время, или у Apple всё под замком?

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Источнки: news.mydrivers.com﻿﻿