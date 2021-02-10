Всё для творчества. Apple патентует стилус со сменными насадками

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Стало известно о новом патенте от Apple, он касается стилусов

В документе говориться о новом подходе к стилусам компании, которые мы знаем как Apple Pencil. Суть патента заключается в том, что Apple предложила сменные наконечники для своих стилусов.

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Возможно, эта новинка станет ключевым «ингредиентом» на презентации будущих iPad Pro. Не редко на презентации своих больших планшетов, Apple прямо говорит насколько их устройства подходят для разных творческих людей, например дизайнеров. Если они смогут сделать полезные насадки, которые действительно смогут упростить создание иллюстраций и рисунков на своих планшетах, это не будет лишним.

Благодаря дизайнеру Sarang Sheth мы можем увидеть качественную визуализации того как это может бать реализовано.

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Напомним, что Apple Pencil может распознавать свой угол наклона, чувствителен к давлению и это уже делает его солидным инструментом для творчества. Если Apple реально хочет улучшить взаимодействие с стилусом при помощи насадок, это только плюс для творческого пользователя.

В патентной документации также указано, что сменные насадки могут использовать самые разные датчики: тактильные, контактные, емкостные, пьезоэлектрические, датчики давления и фотодиоды. Возможно благодаря этому у разных насадок будет разная "функция" - если одной можно рисовать, то другой только удалять. Как это всё будет работать на практике точно не известно.

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Нет информации, как быстро компания применит этот патент, и вообще планирует ли это делать в ближайшее время. Но направление по улучшению стилусов очевидно. Возможно это поможет в дальнейшем не сбавлять темпов в продаже планшетов iPad.

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Источник: ﻿appleinsider.com