Apple готовит обновление своих компьютеров и ноутбуков, один из которых не обновлялся почти два года.

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обновление компьютеров apple

По информации Bloomberg, Apple готовит анонс нескольких новых моделей MacBook и iMac на основе чипов Apple M3. Презентация возможна уже 30-31 октября.

Ожидается обновление 24-дюймового iMac до чипа Apple M3. Также на M3 Pro и M3 Max перейдут 14- и 16-дюймовые MacBook Pro соответственно.

По данным Bloomberg, чип M3 Pro будет иметь 16 ядер, а M3 Max – 40-ядерный GPU. Возможны незначительные усовершенствования дисплеев. Кардинальные изменения дизайна ожидаются не раньше 2026 года – обновление дизайна было совсем недавно, в 2021 году.

Apple пока не анонсировала мероприятие, однако некоторые предыдущие Mac стали на сайте Apple временно недоступны – это очевидно указывает на подготовку к обновлениям. Официальная информация должна появиться в ближайшее время.

Источник – bloomberg