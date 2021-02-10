Apple основательно готовится к сложному iPad за несколько лет, хотя графика выхода пока нет – инсайдеры

48

OLED iPad уже скоро, складной iPad – чуть позже

Издание Nikkei, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Apple изучает возможность разработки складных моделей iPad, хотя и имеет точного графика запуска. По всей вероятности, первые планшеты в этом формфакторе появятся через несколько лет после появления OLED iPad Pro.



Компания также планирует массово производить MacBook с OLED-панелью во второй половине 2025 года, то есть он может быть выпущен в конце того же года или представлен в начале 2026 года. Учитывая, что многочисленные отчеты содержат приблизительный график выхода OLED MacBook и iPad, но конкретного плана для сложных продуктов Apple – компания, по всей видимости, еще не скоро войдет в эту категорию товаров, хотя и направляется к ней.



Apple стремится достичь такого уровня технологий, когда будет создана надежная цепочка поставки, которая сможет обеспечить постоянное поступление необходимых компонентов по конкурентоспособным ценам. Еще одна причина, почему Apple сомневается с выпуском сложного iPad – увеличение количества точек сбоя.



Складное устройство имеет много подвижных деталей, и хотя пользователям будет удобно уменьшить размер планшета и превратить его в нечто легко помещаемое в рюкзак, большее количество сгибов увеличивает вероятность выхода из строя, а следовательно – количество гарантийных случаев.



С другой стороны, ходят слухи о том, что о том, что Samsung реорганизовала собственное производство дисплеев для работы с Apple над будущими складными продуктами – этого не случилось бы, если бы таких планов у Apple не было.