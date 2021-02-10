Apple хочет засудить NSO Group за шпионский софт

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Компания обвинила создателя программs Pegasus для шпионажа

Израильская компания NSO Group занимается тем, что взламывает iPhone и смартфоны под управлением Android. Именно специалисты этой компании создали программу Pegasus, которая якобы взламывает iPhone на раз-два. Но вместо того, чтобы ловить преступников и террористов, правительства ряда стран используют софт для шпионажа и слежки за оппозиционерами, журналистами и правозащитниками.

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Рано или поздно это должно было произойти, с оглядкой на то, чем занимается NSO Group. Apple подала в суд на израильтян, обвинив их в том, что они преднамеренно используют свое ПО для слежки за пользователями. Стоит цель предотвратить в будущем кибератаки и запретить NSO Group использовать софт, сервисы и устройства Apple.

Вице-президент Apple Крейг Федериги заявил о том, что гаджеты Apple самые безопасные на рынке. Но сторонние компании, занятые созданием шпионского софта, становятся все агрессивнее и опаснее. Несмотря на то, что подобные кибератаки затрагивают незначительное количество пользователей, Apple не может игнорировать подобные случаи и неустанно работает над тем, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и защиты конфиденциальности в iOS.

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Среди прочего концерн из Купертино намерен выделить $10 млн на покрытие расходов и судебных издержек компаниям, «занимающимся исследованиями и защитой киберпреступлений».

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Источник: apple