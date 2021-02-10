Почини сам iPhone. Подробности о программе самостоятельного ремонта от Apple

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Будет создан интернет-магазин по продаже запасных частей

На прошлой неделе произошла маленькая революция. Apple объявила, что намерена продавать запасные части для ремонта iPhone и iMac всем желающим. Программа самостоятельного ремонта изначально стартует в США в начале следующего года, а позднее к ней смогут присоединиться и пользователи в других странах. Теперь появились подробности, как это будет работать.

Выудить детали удалось изданию MacRumors, которое заполучило в свое распоряжение внутреннюю служебную записку Apple. Так, в ней сказано, что на сайте службы поддержки появится руководство по ремонту, а также будет создан интернет-магазин, специализирующийся на продаже официальных комплектующих. Сама Apple управлять работой магазина не будет, а поручит это какой-то третьей компании. Кто выбран в качестве партнера, не сообщается.

Ожидается, что на первых порах на полках интернет-магазина можно будет найти около 200 запчастей и специализированных инструментов, позволяющих заменить дисплей, аккумулятор или камеры. Впоследствии ассортимент комплектующих увеличится. Немало пользователей с энтузиазмом и положительно восприняли инициативу Apple, они уверены, что своими действиями компания положила конец ремонтному рабству.

Источник: За квартал спрос на Apple Watch упал ﻿

А вот целый ряд экспертов весьма скептично настроены. Они считают, что позволить обывателям самим ремонтировать сложную технику — не самая лучшая затея. На первых порах они ждут волну сломанных iPhone, а все по причине того, что за их ремонт возьмутся дилетанты. Но Apple компания продуманная, поэтому она наверняка сделает все, чтобы обезопасить себя от исков горе-ремонтников, которым будет отказано в гарантии из-за варварского вторжения во внутренности устройств.

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Источник: 9to5mac