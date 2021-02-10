Apple и дальше сохранит платежную монополию в App Store

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Суд разрешил ей и дальше использовать только свою платежную систему пока он не поставит точку в споре в Epic Games

Многие помнят, что создатели игры Fortnite решили бросить вызов Apple и обратились в суд, обвинив концерн из Купертино в злоупотреблении монопольным положением на рынке и он взымает драконовскую 30% комиссию с платежей внутри приложений в App Store. Развязка наступила через год после начала судебных слушаний и Epic Games потерпела поражение по большинству из заявленных претензий.

Единственное что удалось добиться, так это то, что суд посчитал правильным, чтобы разработчики размещали в своих приложениях ссылки на альтернативные системы оплаты. Таким образом они могут не платить комиссию Apple и принимать транзакции напрямую. Решение должно было вступить в силу через 90 дней после вынесения и это должно было произойти 9 декабря.

Apple воспользовалась правом подать апелляцию и попросила суд приостановить выполнение решения суда в части альтернативных платежных систем. Апелляционный суд в Сан-Франциско решил пойти на уступки компании и позволил ей не вносить изменения в правила App Store в части использования сторонних платежных систем. Это означает, что Apple сохраняет контроль над магазином и ее платежная система является единственным инструментом проведения оплат в App Store.

Такая поблажка действует до момента окончательного вынесения решения суда по этому делу. Только, если апелляция оставит решение суда первой инстанции в силе, тогда Apple придется пойти на изменения правил в фирменном магазине приложений и разрешить размещать ссылки на сторонние сервисы. Но сколько продлится разбирательство в апелляционном суде, никто не знает. На это может уйти пару лет и курентиновцы решили максимально оттянуть наступление негативных для них последствий. А пока они будут продолжать получать барыши с транзакций в App Store.

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Источник: theverge