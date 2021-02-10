Epic Games проиграла Apple спор в суде. Но и Apple не безоговорочный победитель

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Apple все же обязали позволить альтернативные способы оплаты в App Store

10 сентября 2021 года судья Ивон Гонсалес-Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple, рассмотрение которого длилось чуть больше года. Его инициатором стала студия игр, решившая оспорить 30-процентную комиссию, которую Apple требует за совершение любых покупок внутри App Store и приложений в нем.

Вердикт суда

Само решение изложено на 185 страницах и в нем суд не признал концерн из Купертино монополией, он не усматривает в его действиях нарушений действующего законодательства, а успех компании сам по себе не является нарушением.

Тем не менее, судья усмотрела в действиях Apple признаки антиконкурентной политики в части взимания платежей в App Store. Чтобы пресечь это, был вынесен судебный запрет, который обязывает Apple внести изменения в правила магазина приложений. В частности, убрать оттуда условие, что создатели ПО обязаны принимать платежи только через встроенный инструмент оплаты с обязательным отчислением комиссии в размере до 30%. Судебный запрет вступит в силу по истечении 90 дней — 9 декабря. Если, конечно, он не будет отменен вышестоящим судом.

Что думает Apple

Комментируя решение, Apple назвала его победой модели App Store. «Сегодня суд подтвердил то, что мы знали всегда: App Store не нарушает антимонопольное законодательство», - сказал представитель компании. «Apple сталкивается с жесткой конкуренцией в каждом сегменте, в котором ведет бизнес, и мы уверены, что заказчики и разработчики выбирают нас, потому что наши продукты и услуги являются лучшими в мире. Мы по-прежнему стремимся сделать App Store безопасным и надежным рынком».

Epic Games разочарована

На своей странице в Twitter генеральный директор Epic Games Тим Суини выразил разочарование по поводу вынесенного решения. «Сегодняшнее решение не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей», - сказал Суини. «Epic борется за честную конкуренцию среди способов оплаты внутри приложений и магазинов приложений для миллиарда потребителей». Отдельно представитель Epic Games сообщил, что компания планирует подать апелляцию.

В отдельном решении суд подтвердил, что Epic Games нарушила свой контракт с Apple, когда внедрила альтернативную платежную систему в Fortnite. В результате Epic должна выплатить Apple 30% всей выручки, полученной через систему с августа по ноябрь 2020 года, что составило сумму более 3,5 миллиона долларов. Суд также не признал незаконным решение Apple закрыть учетную запись разработчика Epic после добавления системы прямых платежей в Fortnite. Теперь Apple вправе сама решить вернуть Fortnite в App Store или нет.

Epic также в иске просила обязать Apple разрешить работу сторонних магазинов приложений. Но суд не поддержал ее в этом стремлении.

Что дальше

Стоит оговориться, что решение суда в итоге не позволило разработчикам приложений встраивать в свой софт собственные инструменты оплаты. Расплатиться за приобретенный товар можно будет непосредственно через встроенный Apple инструмент оплаты или же перейти на сайт разработчиков и там совершить покупку. Соответствующая кнопка с переходом на ресурс разработчиков появится в приложении. По крайней мере, на таких условиях Apple ранее согласилась разрешить разработчикам принимать оплату через платежные системы извне App Store.

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Источник: phonearena