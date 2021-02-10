Apple iPad 14.1 будет мощнее iMac 24

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Эра пост-ПК гораздо ближе, чем мы думаем

Известный инсайдер Revegnus сегодня сделал очень интересное сообщение в своем Твиттере. Он утверждает, что в будущем 14,1-дюймовом iPad будет установлен сверхмощный чип M3 Pro.

Судя по тому, какие показатели имел предшественник M2, мы увидим настоящего монстра, на котором без проблем можно будет делать любые сложные рабочие и развлекательные задачи. Aplle уже неоднократно говорила о пост-ПК эру, и кажется такой планшет станет еще одним шагом в этом направлении.

Согласно прогнозам в 2024 году iPadOS также получит большое обновление. Многие функции из macOS появляются в iPadOS и планшет просто станет ноутбуком со съемной клавиатурой. Конечно, и цены у этих творений будут соответствующие и не надо надеяться, что теперь высокую производительность мы будем получать за недорого.

Продукты стоят ровно столько, сколько за них будут готовы платить, а пользователи яблочной продукции привыкли к сумасшедшим цифрам и готовы будут выложить пару тысяч долларов за очередные "инновации".

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Источник: twitter