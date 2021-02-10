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Apple iPad 14.1 будет мощнее iMac 24

02.05.2023 196 0

Эра пост-ПК гораздо ближе, чем мы думаем

Известный инсайдер Revegnus сегодня сделал очень интересное сообщение в своем Твиттере. Он утверждает, что в будущем 14,1-дюймовом iPad будет установлен сверхмощный чип M3 Pro.

 

m3 pro

 

Судя по тому, какие показатели имел предшественник M2, мы увидим настоящего монстра, на котором без проблем можно будет делать любые сложные рабочие и развлекательные задачи. Aplle уже неоднократно говорила о пост-ПК эру, и кажется такой планшет станет еще одним шагом в этом направлении.

 

Apple iPad 14.1 будет мощнее iMac 24 – фото 2

 

Согласно прогнозам в 2024 году iPadOS также получит большое обновление. Многие функции из macOS появляются в iPadOS и планшет просто станет ноутбуком со съемной клавиатурой. Конечно, и цены у этих творений будут соответствующие и не надо надеяться, что теперь высокую производительность мы будем получать за недорого.

 

Продукты стоят ровно столько, сколько за них будут готовы платить, а пользователи яблочной продукции привыкли к сумасшедшим цифрам и готовы будут выложить пару тысяч долларов за очередные "инновации".

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 02.05.2023
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Apple iPad 14.1 будет мощнее iMac 24