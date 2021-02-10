Apple iPhone 15 будет иметь Wi-Fi 6E, как и новые iPad Pro и Mac

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iPhone 15 будет иметь технологию Wi-Fi 6E

Хотя до запуска серии Apple iPhone 15 еще несколько месяцев, уже появилось много слухов и отчетов о будущих смартфонах. Теперь последний показывает еще одну новую спецификацию iPhone 2023 года. Давайте рассмотрим подробнее.

Согласно исследовательской записке аналитиков Блейна Кертиса и Тома О'Мелли, модели iPhone 15 будут иметь технологию Wi-Fi 6E. Но, к сожалению, непонятно, будет ли линейка новейший сетевой стандарт, или она будет ограничена лишь более высокими вариантами Pro. В настоящее время гигант из Купертино предлагает стандарты Wi-Fi 6E на своих последних моделях iPad Pro, а также на компьютерах MacBook Pro и Mac mini.

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С другой стороны, iPhone 14 текущего поколения имеет только старый стандарт Wi-Fi 6. Для тех, кто не знает этот стандарт работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Wi-Fi 6E также работает в диапазоне 6 ГГц. Это обеспечивает большую скорость беспроводной связи, меньшую задержку и помех сигнала. Иными словами, он предлагает разные усовершенствования по сравнению со своим предшественником. Хотя, чтобы воспользоваться преимуществами Wi-Fi 6E, его также нужно подключить к маршрутизатору, поддерживающему последние стандарты.

Необходимые технологии имеют маршрутизаторы от известных брендов, таких как ASUS, TP-Link и Netgear. Интересно, что раньше тоже ходили слухи, что стандарт Wi-Fi 6E появится на iPhone 13 и даже на iPhone 14. Однако, поскольку мы знаем, что этого не произошло, имейте в виду, что это лишь неподтвержденный отчет, поэтому воспринимайте эту новость не как истина в последней инстанции.

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Источник: gizmochina.com