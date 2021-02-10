Apple iPhone 15 Pro перестал греться, но теперь не работает будильник из-за ночных отключений

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Исправили одну проблему, создали другую

Если ваш iPhone выключается ночью без причины, вы не одиноки. Пользователи сообщили, что их iPhone временно выключается на ночь, поэтому некоторые функции могут перестать работать должным образом. Apple недавно выпустила iOS 17.0.3 для широкой публики и устранила перегрев iPhone 15 Pro, но похоже возникла другая проблема.



Через несколько дней после того, как Apple представила модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro, было обнаружено, что модели Pro перегреваются. Первоначально причина была неизвестна, однако Apple заявила, что это не аппаратная проблема и выпустила iOS 17.0.3. Теперь iPhone 15 Pro не греются, но спонтанно выключаются на ночь.



Симптомом неисправности является не срабатывающий будильник. Потенциально причиной проблемы может быть временное выключение iPhone на ночь. Устройство включается по утрам, но требует от пользователей ввести пароль. Это может приостановить некоторые функции, например уведомления и будильники. Когда iPhone перезагружается, он не будет подключаться к Wi-Fi, пока не разблокирован. Apple не поделилась своей версией истории и пока не предоставила исправления.



Компания потенциально может решить эту проблему в предстоящем обновлении iOS 17.1, которое поступит в ближайшие недели. Сейчас сборник находится в третьей бета-версии для разработчиков.

Источник: Wccftech