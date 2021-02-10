Apple iPhone 15 Ultra не заменит Pro Max – он будет пятым в линейке (инсайдер)

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Будет больше разных айфонов

Похоже, на вопрос «﻿Apple iPhone 15 Ultra или Pro Max?»﻿ есть и третий ответ: выйдут оба. Топовая модель Ultra получит 8 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ, 2 ТБ накопитель, лучшую камеру, возможно, еще какие-то отличия и цену еще на $100 больше.



Раньше ходили слухи, что Apple может отказаться от названия iPhone 15 Pro Max в пользу iPhone 15 Ultra. Информатор Маджин Бу, ссылаясь на собственные источники, говорит, что Apple всё же представит модель iPhone 15 Ultra – пятую в линейке iPhone 15.



Плохая новость в том, что другие iPhone 15 все же получат 6 ГБ «оперативки». С другой стороны, встают на места все слухи о топовой модели – просто Ultra и Pro Max получат разные характеристики.



Ранее iPhone 15 Ultra приписывали десятикратный зум как у Samsung Galaxy S23 Ultra и другие характеристики, включая цену на $200 выше. Узнаем точно уже 12 сентября.

Источник: Gizmochina