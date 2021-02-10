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Apple M3 Max сравнили с топовыми RTX видеокартами – результат удивил

04.11.2023 78 0

НОВЫЙ ЧИП ПОКАЗАЕТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Новый процессор Apple M3 Max показал высокую производительность в тесте графики GFXBench по сравнению с предыдущей моделью M2 Max. По данным теста Aztec Ruins, M3 Max выдает 443 кадра в секунду, что на 18% больше 374 кадров в M2 Max.

Apple M3 Max сравнили с топовыми RTX видеокартами – результат удивил – фото 1

Также этот чипсет сравнили с Nvidia RTX 4080 Laptop – результат поразил, разница между ними всего 7%, при условии что Apple потребляет почти на 50% меньше энергии – 80 Вт максимум у Apple M3 Max и 150 Вт у RTX 4080.

Наконец-то можно сказать, что Apple демонстрирует конкурентоспособность своих чипов M3 в сфере мобильной графики. Новые MacBook Pro с M3 Max поступят к покупателям уже через несколько дней. 14-дюймовая модель стартует с $3699, а 16-дюймовая – с $3999.

Apple M3 Max сравнили с топовыми RTX видеокартами – результат удивил – фото 2

Цены не бюджетные, однако и ноутбуки с RTX 4080 стоят не так и дешево, так что Apple может ворваться в конкуренцию за мобильный гейминг, учитывая их тенденцию на привлечение новых компаний к разработке игр на Mac.

Источник - notebookcheck / gfxbench

Автор: Andrii S. Дата публикации: 04.11.2023
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Apple M3 Max сравнили с топовыми RTX видеокартами – результат удивил