Apple Music стал еще лучше для владельцев Android, а iOS – в пролете

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По какой-то причине, Apple продолжает отдавать предпочтение Android в отношении добавления новых фич в Apple Music.

Apple выпустили обновление для Apple Music на Android, которое добавляет расширенные возможности обмена музыкой, а также улучшение работы автоматического проигрывания музыки и изменения в поиске. Самым главным нововведением станет переключение песен с эффектом Crossfade, которая еще не появилась на iOS.

Обновленная в понедельник версия Apple Music на Android имеет номер 3.4. Кроме добавления новых полезных функций, компания немного изменила внешний вид приложения, сделав его более похожим на то, что имеют владельцы смартфонов на iOS.

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К этим изменениям относится обновленный внешний вид главной страницы, на которой теперь находится новая вкладка «Слушать дальше» вместо «Для вас», а также обновленный дизайн, предназначенный для поощрения музыкальных открытий. Также был усовершенствован поиск – теперь автоматически показывается больше данных об искомой музыке. Улучшился и поиск по категориям: они стали более обширными, охватывают различные настроения, жанры и популярность исполнителя.

Пользователи социальных сетей смогут поделиться своей музыкой с другими пользователями, используя опцию «Поделиться песней» в меню для публикации на Facebook, Instagram или Snapchat.

Самой главной фичей обновления для Android стал Crossfade – функция, благодаря которой текущая песня как бы сливается с началом другой за несколько секунд до ее конца, из-за чего происходит эффект непрерывного прослушивания музыки. Несмотря на то, что эта функция доступна на Mac, её ещё предстоит распространить на версиях приложения для iOS или iPadOS.

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Как обычно, в Google Play также написано, что приложение получило общее улучшение производительности.

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Источник: Android Central



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