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EMUI 11 может стать последней для смартфонов перед переходом на HarmonyOS

28.10.2020 598 0

Huawei готовятся к обязательному переходу к своей операционной системе, для чего придется отменить поддержку EMUI.

 

HarmonyOS

 

Как мы все помним, еще пару лет назад пошли слухи о том, что Huawei работает над своей собственной операционной системой. Со временем стало понятно, что во время активного прессинга и закручивания гаек со стороны правительства США это решение оказалось пророческим. Теперь же понятно, что компания, в конце концов, заменит Android на свою прошивку – HarmonyOS.

 

В новом материале, поступившем от ресурса MyDrivers, цитируется интервью с Вангом Ченглу (Wang Chenglu), руководителем отдела разработки программного обеспечения компании Huawei Consumer Business Group. В этом интервью был поднят вопрос о том, как компания планирует заменить EMUI 11 на операционную систему Harmony (или HongMeng на территории Китая). На это Ченлу ответил, что EMUI 11 уже использует тот же фреймворк, что и HongMeng, тот же системный планировщик, а также другие схожие элементы.

 

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По этим словам можно понять, что последняя версия EMUI на базе Android 11 специально создавалась, как переходная версия, которая готовит устройства к принятию первого публичного релиза HarmonyOS.

 

Смартфон Huawei

 

На данный момент новая версия прошивки, HongMengOS 2.0 beta, уже готова для различных умных устройств: телевизоры, часы и т.д. Считается, что именно эта версия прошивки должна будет прийти на смартфоны. Будем ждать официальных заявлений.

 

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HongMengOS

 

Источник: Gizmochina


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EMUI 11 HarmonyOS HongMengOS Huawei
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.10.2020

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EMUI 11 может стать последней для смартфонов перед переходом на HarmonyOS