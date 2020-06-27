Apple упрощает жизнь фанатам музыки на Android: в Apple Music добавилась опция переключения песен без пауз

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Интересная новость прилетела из Купертино. Apple решила обновить приложение своего музыкального стриминг-сервиса для пользователей Android, добавив очень интересную фичу. Да, понятное дело, что Apple Music – не самое крупное приложение для Google Play Market, но, возможно, новинка привлечет больше пользователей к «вражескому лагерю».

Последняя версия под номером 3.30 приносит поддержку воспроизведения без пауз. За все время работы Google Play Music или же новинки Youtube Music Google так и не смогла добавить что-то подобное. Фанаты Spotify могут возразить, но только вот Spotify до сих пор не доступен для наших стран, а Apple Music – вполне.

Конечно, это не самое захватывающее дополнение к приложению, но точно будет полезным для тех, кто любит слушать альбомы целиком. Также разработчики подготовили некоторые незначительные изменения и улучшения с этим обновлением.

Если вы не пробовали слушать музыку без пауз, то, возможно, вы многое теряете. Особенно если считаете себя большим фанатом старомодного формата музыкального альбома. По сути, вы слушаете целый альбом или плейлист как один длинный непрерывный трек. Это дает вам другое ощущение, особенно если альбом предназначен для прослушивания непрерывно и в правильной последовательности. Этот эффект также идеально подходит для классической музыки, лайв-альбомов, концептуальных альбомов и т.д.

В журнале изменений также говорится о том, что разработчики внесли некоторые улучшения для Android Auto. Может быть, мы получим немного больше информации об новых функциях, если Apple выпустит пресс-релиз об обновлении Apple Music для Android.

В логе обновлении также упоминаются улучшения при скачивании музыки. Некоторые пользователи заметили, что прогресс загрузки действительно идет лучше, и что треки легче найти, они теперь отображаются в локальном хранилище, а не только в самом приложении, как было раньше. Есть также некоторые улучшения в производительности в плане работы интерфейса и навигации.

Воспроизведение без пауз включено по умолчанию после обновления до версии 3.30.

Источник: xda-developers.com