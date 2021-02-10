Apple начала информировать о ремонтопригодности своих устройств

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Apple начала выставлять своим гаджетам индекс ремонтопригодности

К ремонтупригодности гаджетов Apple всегда есть вопросы. Компания предпочитает конструировать свои гаджеты так, что целый ряд компонентов несъемные, используется много клея и демонтаж сопряжен с тем, что заменить вышедшие из строя комплектующие задача не из простых и требует профессионализма и навыков. Специалисты компании iFixit регулярно разбирают «яблочные» устройства и выставляют свою оценку ремонтопригодности. Теперь этим занялась и сама Apple. Но не по своей воли, ее обязали это делать.

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Так, еще в ноябре прошлого года Европарламент утвердил новые правила, обязывающие производителей электроники наносить маркировку оценки ремонтопригодности. Такая маркировка должна присутствовать на смартфонах, ноутбуках, телевизорах, стиралках и газонокосилках.

В будущем этот список будет расширен. Сами оценки выставляют исходя из простоты демонтажа, цене и доступности комплектующих, сложности диагностики и наличии техдокументации, необходимой для ремонта. В числе главной причины необходимости информировать потребителей об уровне пригодности устройств к ремонту называют необходимость предотвратить распространение неремонтопригодных товаров ради защиты экологии.

Следуя этому правилу, Apple начала выставлять оценки ремонтопригодности некоторым собственным гаджетам. Но пока только во Франции. Узнать индекс ремонтопригодности можно на сайте фирменного магазина компании и приложении Apple Store. Максимальный балл 10 и iPhone 12 получил шесть баллов. MacBook Air с чипом М1 — 6,5 и iPhone 11 — 4,6.

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Учитывая то, что Apple сама устанавливает уровень ремонтопригодности, она вполне может накрутить индекс. Ради объективности куда правильнее было бы, чтобы оценку ремонтопригодности выставляли независимые эксперты. Но тогда Apple придется оплачивать услуги профессионалов и так как она никогда не отличалась особым альтруизмом, эти затраты она смело возложит на плечи покупателей, включив их в стоимость устройств.

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Источник: 9to5mac