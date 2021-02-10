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Apple хотят наказать за уход из России

16.04.2022 237 0

28 февраля Apple отгрузила партнерам в Россию последнюю партию техники и успела провести ее таможенную очистку. 2 марта она официально заявила о прекращении продаж своих устройств на российском рынке, новых поставок не будет. Когда возобновляться, неясно. Кроме того, компания ввела ряд ограничений в работе Apple Pay и из каталога App Store исчезли мобильные приложения ряда российских банков.

 

Организация «Общественная потребительская инициатива» решила наказать Apple за бойкот российского рынка. Она обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к ООО «Эппл Рус» (российский филиал Apple) с требованием признать его действия противоправными в части прекращения импорта, продаж и технического обслуживания устройств Apple в России. В качестве наказания они просят арестовать счета и имущество компании, а также понудить ее возобновить свою работу.

 

Apple хотят наказать за уход из России – фото 1

 

Что заставило организацию начать судебное разбирательство? Ее глава ссылается на многочисленные жалобы российских потребителей недовольных бойкотированием российского рынка со стороны Apple. Интересно, что ряд экспертов считают, что у «Общественной потребительской инициатива» есть шанс выиграть дело и оценивают его достаточно высоко. И дело тут не только в нарушении законодательства, а в желании показательной порки тех, кто надумал примкнуть к санкциям.

 

Ряд специалистов высказались в пользу того, что ареста имущества не будет. Максимум, что грозит Apple — выплатить денежную компенсацию. Другое дело, что в случае негативного для Apple исхода рассмотрения дела, компания может принять решение действительно уйти с России.

 

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Источник: iphone

Apple санкции Россия суд
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.04.2022

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Apple хотят наказать за уход из России