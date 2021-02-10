Apple хотят наказать за уход из России

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28 февраля Apple отгрузила партнерам в Россию последнюю партию техники и успела провести ее таможенную очистку. 2 марта она официально заявила о прекращении продаж своих устройств на российском рынке, новых поставок не будет. Когда возобновляться, неясно. Кроме того, компания ввела ряд ограничений в работе Apple Pay и из каталога App Store исчезли мобильные приложения ряда российских банков.

Организация «Общественная потребительская инициатива» решила наказать Apple за бойкот российского рынка. Она обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к ООО «Эппл Рус» (российский филиал Apple) с требованием признать его действия противоправными в части прекращения импорта, продаж и технического обслуживания устройств Apple в России. В качестве наказания они просят арестовать счета и имущество компании, а также понудить ее возобновить свою работу.

Что заставило организацию начать судебное разбирательство? Ее глава ссылается на многочисленные жалобы российских потребителей недовольных бойкотированием российского рынка со стороны Apple. Интересно, что ряд экспертов считают, что у «Общественной потребительской инициатива» есть шанс выиграть дело и оценивают его достаточно высоко. И дело тут не только в нарушении законодательства, а в желании показательной порки тех, кто надумал примкнуть к санкциям.

Ряд специалистов высказались в пользу того, что ареста имущества не будет. Максимум, что грозит Apple — выплатить денежную компенсацию. Другое дело, что в случае негативного для Apple исхода рассмотрения дела, компания может принять решение действительно уйти с России.

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Источник: iphone