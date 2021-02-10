Apple нашла способ защитить Android-устройства от слежки с помощью AirTag

233

Учетная запись Apple не требуется

Метка с возможностью отслеживания геолокации AirTag должна была служить во благо и помогать находить утерянные вещи и предметы. Но, оказалось, что технология нашла свое применение в преступном мире. Злоумышленники начали использовать поисковый трекер для угона автомобилей. Они пользовались тем, что владельцы дорогих авто и по совместительству обладатели Android-смартфонов лишены возможности отслеживать нахождение поблизости меток AirTag.

Надо отдать должное Apple, которая не оставила без внимания ситуацию и решили помочь пользователям Android-устройств с обнаружением вокруг меток. Она выпустила приложение Tracker Detect для Android-устройств, чтобы узнать нет ли поблизости поисковых маячков AirTag. Когда утилита находит ближайший AirTag, который был отделен от своего владельца, она помечает его как «Неизвестный AirTag». Если затем он следует за вами в течение 10 минут, можно указать трекеру подать сигнал, чтобы его было легче найти.

Читать также: Apple и дальше сохранит платежную монополию в App Store ﻿

Приложение распространяется бесплатно через Google Play и не требует учетной записи Apple. Стоит помнить, что поиск меток не осуществляется на постоянной основе и автоматически. Пользователю необходимо активировать приложение и включить поиск для того, чтобы обнаружить подозрительные метки вокруг. В любом случае новое приложение может прийтись очень кстати для работы с метками.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: engadget