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Apple не намерена официально везти iPhone SE 2022, iPad Air 5 и другие новинки в Россию

09.03.2022 691 4

Хотя на сером рынке их можно будет приобрести, вопрос только по какой цене

Вчера Apple провела мощную презентацию представив несколько новинок. Среди них смартфон, который может стать одним из популярных мобильников нынешнего года, самый мощный планшет в истории компании и новый компьютер. Новые продукты почти наверняка найдут своих покупателей по всему миру, но только не в России. По крайней мере, на первых порах и через официальные каналы продаж.

 

Обычно, после завершения презентации, компания добавляет новинки в каталог онлайн-магазинов Apple по всему миру, включая и Россию. Но в этом году она отошла от этого правила и проигнорировала его в части РФ. На российском сайте компании так и не появились странички с новыми продуктами и Apple не озвучила цены на новинки в России. А значит, не намерена ими торговать на российском рынке.

 

Apple не намерена официально везти iPhone SE 2022, iPad Air 5 и другие новинки в Россию – фото 1

 

Безусловно, на сером рынке можно будет приобрести новые устройства, но цена на них, прежде всего, из-за курса доллара явно отпугнет немало потенциальных покупателей. Тот же iPhone SE 2022, который по меркам Apple считается недорогим смартфоном, в реальности в России утратит свой имидж и будет стоить дорого.

 

Возможно, Apple взяла паузу и впоследствии вернется к поставкам и продажам своих устройств на российском рынке. Но как скоро это произойдет и произойдет ли вообще напрямую будет зависеть от политической ситуации.

 

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Источник: apple

Apple iPhone SE 2022 iPad Air 5 Россия
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.03.2022

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Наплевать на Эпл,на ней свет клином не сошёлся.
09.03.2022 18:49
Гарагуля Ирина 0
Ничего, китайцы тоже поставки в Рашку урезают, соснете санкций. Нищебродами будете
09.03.2022 19:59
Александр 0
теперь для России это роскошь)) хотя не понимаю кто такой колхоз вообще может покупать? стыдно из кармана достать.
09.03.2022 17:30
GLEGER X 0
а кому то они нужны?
09.03.2022 15:37

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Apple не намерена официально везти iPhone SE 2022, iPad Air 5 и другие новинки в Россию