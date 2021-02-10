Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple не пускает облачные игры в App Store: Netflix тестирует свой новый сервис на всех умных телевизорах, кроме Apple TV

Apple не пускает облачные игры в App Store: Netflix тестирует свой новый сервис на всех умных телевизорах, кроме Apple TV

15.08.2023 76 2

Есть Apple TV – ﻿нет потоковых игр

Apple не очень хорошо относится к сервисам потоковых игр. Если они появятся в App Store, пользователи смогут меньше тратить на игры для iPhone, iPad или Apple TV из магазина. Netflix объявил о начале ограниченного тестирования собственного облачного гейминга на всех основных платформах умного телевидения – кроме Apple TV.﻿

 

Недавно Netflix предложил приложение, которое превращает iPhone или смартфон Android в игровой джойстик, теперь мы знаем, зачем он это сделал: компания объявила о бета-тесте облачной игровой платформы на ТВ.

 

Apple Netflix


«Мы запускаем ограниченное бета-тестирование для небольшого количества участников в Канаде и Великобритании на некоторых телевизорах, начиная с сегодняшнего дня, а также на ПК и Mac через Netflix.com в поддерживаемых браузерах в течение следующих нескольких недель. Чтобы играть в наши игры на телевизоре, мы представляем контроллеры, которые уже держим в руках большую часть дня – смартфоны. Пользователи ПК и Mac могут играть на Netflix.com с помощью клавиатуры и мыши».


Список бета-теста включает основные платформы Smart TV:

 

  • Потоковые медиаплееры Amazon Fire TV, Chromecast (Google TV), NVIDIA Shield (Android TV)
  • Телевизоры LG
  • Телевизоры Samsung
  • Устройства и телевизоры Roku
  • Walmart ONN

 

Apple Netflix

 

Легко заметить, что в списке нет Apple TV – очевидно, Netflix не имеет возможности предложить облачные игры пользователям платформы. Интересно, что Apple не возражает против использования iPhone как джойстика или против игр Netflix на компьютерах и ноутбуках Mac – как раз на них ﻿ситуация с играми не слишком хорошая.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 15.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Володя 0
Маєш Apple TV - плати тільки Apple
15.08.2023 11:57
Ответить
Andron 0
iPhone це теж стосується
15.08.2023 11:58
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple не пускает облачные игры в App Store: Netflix тестирует свой новый сервис на всех умных телевизорах, кроме Apple TV