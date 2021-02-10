Все, что известно об Apple iPhone 15 за месяц до релиза

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iPhone 15﻿ получат наибольшее количество обновлений за последние годы

Если верить Марку Гурману, до релиза Apple iPhone 15 остался ровно месяц. Попробуем подытожить все, что известно о новых iPhone на это время. Максимально подробная информация о каждом нововведении доступна по ссылке в тексте на материалы сайта Andro-news и источники.



Облик и разъемы



Apple iPhone 15 Pro получит новый дизайн с несколько изогнутыми краями и более тонкими рамками вокруг дисплея – об этом свидетельствуют распространившиеся сетью фото стекла для iPhone. Все iPhone 15 будут иметь Dynamic Island.



Все iPhone 15 получат разъем USB-C вместо обыкновенного порта Lightning. Новые разъемы уже "засветились" на фото.



Раму из нержавеющей стали в Phone 15 Pro заменит титановая. Также вместо переключателя появится кнопка выключения звука (вероятно ее можно будет настроить), а отдельные кнопки громкости станут единственной спаренной.



Память



Согласно инсайдам, iPhone 15 Pro удвоят объем накопителей: он будет начинаться от 256 ГБ и дойдет до 2 ТБ в топовом варианте. Будет ли это касаться более дешевых iPhone 15 или iPhone 15 Plus – неизвестно.



Что касается оперативной памяти, уверенности меньше: более ранние слухи говорили об увеличении ОЗУ до 8 ГБ, но сейчас инсайдеры говорят о том, что 6 ГБ останутся и увеличение памяти маловероятно.



Процессор



По последним данным iPhone 15 оснастят чипом A16 – такие же, как и у iPhone 14 Pro. Оба iPhone 15 Pro получат процессор A17, новейшую разработку Apple. Указания на это найдены в коде операционной системы tvOS 17.



A17, созданный по 3 нм техпроцессу, работает с максимальной частотой 3,70 ГГц и имеет одно видеоядро больше A16. По слухам, он обеспечит лучшую работу графики, 10-15% прирост производительности и на 30% меньшее энергопотребление.



Камера



Камера iPhone 15 Pro Max получит перископический телеобъектив с улучшенным оптическим зумом. Другая новость – большой сенсор Sony IMX903 на 48 МП и огромный блок камер Pro Max, размер которого говорят фото чехлов.



Батарея



Емкость аккумуляторов всех iPhone увеличится на 12-18%. Из-за устройств даже станут несколько толще.

Цены на новые iPhone 15 могут вырасти примерно на $200. Другие данные говорят лишь о росте цены на модели Pro.

Также, как и всегда, в начале продаж возможен дефицит устройств. Apple пыталась решить эту проблему более ранним развертыванием производства, но экраны LG Display не прошли тесты на надежность.