Все, что известно об Apple iPhone 15 за месяц до релиза
iPhone 15 получат наибольшее количество обновлений за последние годы
Если верить Марку Гурману, до релиза Apple iPhone 15 остался ровно месяц. Попробуем подытожить все, что известно о новых iPhone на это время. Максимально подробная информация о каждом нововведении доступна по ссылке в тексте на материалы сайта Andro-news и источники.
Облик и разъемы
Apple iPhone 15 Pro получит новый дизайн с несколько изогнутыми краями и более тонкими рамками вокруг дисплея – об этом свидетельствуют распространившиеся сетью фото стекла для iPhone. Все iPhone 15 будут иметь Dynamic Island.
Все iPhone 15 получат разъем USB-C вместо обыкновенного порта Lightning. Новые разъемы уже "засветились" на фото.
Раму из нержавеющей стали в Phone 15 Pro заменит титановая. Также вместо переключателя появится кнопка выключения звука (вероятно ее можно будет настроить), а отдельные кнопки громкости станут единственной спаренной.
Память
Согласно инсайдам, iPhone 15 Pro удвоят объем накопителей: он будет начинаться от 256 ГБ и дойдет до 2 ТБ в топовом варианте. Будет ли это касаться более дешевых iPhone 15 или iPhone 15 Plus – неизвестно.
Что касается оперативной памяти, уверенности меньше: более ранние слухи говорили об увеличении ОЗУ до 8 ГБ, но сейчас инсайдеры говорят о том, что 6 ГБ останутся и увеличение памяти маловероятно.
Процессор
По последним данным iPhone 15 оснастят чипом A16 – такие же, как и у iPhone 14 Pro. Оба iPhone 15 Pro получат процессор A17, новейшую разработку Apple. Указания на это найдены в коде операционной системы tvOS 17.
A17, созданный по 3 нм техпроцессу, работает с максимальной частотой 3,70 ГГц и имеет одно видеоядро больше A16. По слухам, он обеспечит лучшую работу графики, 10-15% прирост производительности и на 30% меньшее энергопотребление.
Камера
Камера iPhone 15 Pro Max получит перископический телеобъектив с улучшенным оптическим зумом. Другая новость – большой сенсор Sony IMX903 на 48 МП и огромный блок камер Pro Max, размер которого говорят фото чехлов.
Батарея
Емкость аккумуляторов всех iPhone увеличится на 12-18%. Из-за устройств даже станут несколько толще.
Цены на новые iPhone 15 могут вырасти примерно на $200. Другие данные говорят лишь о росте цены на модели Pro.
Также, как и всегда, в начале продаж возможен дефицит устройств. Apple пыталась решить эту проблему более ранним развертыванием производства, но экраны LG Display не прошли тесты на надежность.