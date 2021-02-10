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Apple не только не хочет продавать iPhone в России, но и показывать собственные ивенты

08.03.2022 1027 3

Просмотр сегодняшнего ивента запрещен для россиян

Буквально на днях Apple полностью приостановила поставку и продажу устройств в России. Сегодня компания проведет презентацию, на которой покажет iPhone SE третьего поколения, компьютер Mac и iPad Air 5. Велика вероятность того, что эти новые продукты россияне не смогут увидеть на прилавках своих магазинов. А еще Apple решила лишить пользователей в РФ возможности увидеть сам ивент.

 

Apple не только не хочет продавать iPhone в России, но и показывать собственные ивенты – фото 1

 

Так выглядит сайт Apple для многих стран мира

 

При посещении официального сайта Apple, пользователи различных стран видят постер с приглашением на сегодняшнюю презентацию. В то время как россияне видят лишь постеры iPhone 13 и прочих устройств компании. Закрыла компания для россиян и трансляцию весеннего ивента. При переходе на YouTube-канал с прямой трансляций у жителей из России появляется уведомление, что «владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

 

Apple не только не хочет продавать iPhone в России, но и показывать собственные ивенты – фото 2

 

Так выглядит главная страничка сайта Apple для россиян

 

Напомним, что 2 марта Apple официально объявила о приостановке продаж своих гаджетов в России из-за событий в Украине:

 

«Мы присоединяемся ко всем, кто во всем мире призывает к миру», — сказано в заявлении компании. Apple заявила, что встревожена «российским вторжением в Украину» и поддерживает «всех людей, которые страдают в результате насилия».

 

Помимо того, что компания прекратила ввоз продукции в Россию, она ограничила использование Apple Pay и ряда других сервисов. В частности, в рамках платежного сервиса Apple пользователи не смогут расплачиваться картами банков, попавшими под санкции. Аналогичная ситуация и касается терминалов санкционных банков.

 

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Источник: apple

Apple iPhone Россия
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.03.2022

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Плевать на Эпл, они потеряют больше,а деньги они любят и считать умеют.
08.03.2022 21:05
Nikolay Petrov 0
Да и хер с ними
08.03.2022 19:55
Владислав Глотов 1
Я начал больше уважать Эпл
08.03.2022 19:36

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Apple не только не хочет продавать iPhone в России, но и показывать собственные ивенты