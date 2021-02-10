Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES

Apple не сможет ремонтировать часы Apple Watch в США из-за запрета

22.12.2023 94 0

ЧАСЫ ПОДОЖДУТ

Из-за запрета на импорт часов Apple с функцией измерения уровня кислорода компания не сможет ремонтировать такие устройства в США после 25 декабря.

Apple не сможет ремонтировать часы Apple Watch в США из-за запрета – фото 1

Об этом Apple сообщила в инструкции по розничной сети. Ремонт Apple Watch, как правило, заключается в замене устройства, а не отдельных компонентов – поскольку это трудноремонтное устройство.

Поэтому запрет будет касаться моделей Apple Watch Series 6 и более новых, а также Apple Watch Ultra, которые находятся вне гарантии.

Apple не сможет ремонтировать часы Apple Watch в США из-за запрета – фото 2

Владельцы поврежденных часов смогут получить их только после того, как Apple возобновит поставки и продажи в США – при этом часы с гарантией все еще можно будет заменить. А вот вернуть или обменять приобретенный до запрета Apple Watch будет невозможно.

Напомним, запрет связан с нарушением Apple патентов компании Masimo на технологию измерения уровня кислорода в крови. Она вступит в силу 25 декабря.

Источник - macrumors

Автор: Andrii S. Дата публикации: 22.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple не сможет ремонтировать часы Apple Watch в США из-за запрета