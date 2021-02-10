Apple не сможет ремонтировать часы Apple Watch в США из-за запрета

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ЧАСЫ ПОДОЖДУТ

Из-за запрета на импорт часов Apple с функцией измерения уровня кислорода компания не сможет ремонтировать такие устройства в США после 25 декабря.

Об этом Apple сообщила в инструкции по розничной сети. Ремонт Apple Watch, как правило, заключается в замене устройства, а не отдельных компонентов – поскольку это трудноремонтное устройство.

Поэтому запрет будет касаться моделей Apple Watch Series 6 и более новых, а также Apple Watch Ultra, которые находятся вне гарантии.

Владельцы поврежденных часов смогут получить их только после того, как Apple возобновит поставки и продажи в США – при этом часы с гарантией все еще можно будет заменить. А вот вернуть или обменять приобретенный до запрета Apple Watch будет невозможно.

Напомним, запрет связан с нарушением Apple патентов компании Masimo на технологию измерения уровня кислорода в крови. Она вступит в силу 25 декабря.

Источник - macrumors