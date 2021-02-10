Apple обесценивает Android-смартфоны в рамках Trade In

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Обменять Android-флагман на iPhone выгодно не получится

Как вы наверняка знаете, у Apple действует программа, позволяющая поменять старый смартфон на совершенно новый iPhone с доплатой. Размер доплаты напрямую зависит от того, какое мобильное устройство хочет обменять пользователь. Вполне логично, что выгоднее всего обменять старый смартфон на новый могут обладатели iPhone. К владельцам же Android-устройств Apple не проявляет большой лояльности.

На днях компания пересмотрела расценки на модели, построенные на базе Android, в рамках программ Trade In. Так, если ранее можно было сдать Galaxy S20 Ultra по цене $545, то теперь компания дает за него $405. А, если вы владелец Samsung Galaxy S21+, то можете рассчитывать выручить за него всего $325, тогда как еще недавно по программе обмена за него давали $435. За Google Pixel 3a, Pixel 3a XL и Pixel 3 XL концерн из Купертино теперь дает $50, а за Pixel 3 — $45. Обладатели Pixel 4а могут рассчитывать на скидку в $120 при обмене его на новый iPhone, Pixel 4 — $110 и Pixel 5 — $235.

Очевидно, что Apple не особо заинтересована в том, чтобы завлечь в свою «паству» «заблудших» и не особо щедра в рамках программы обмена старых устройств на новые. Дела идут хорошо, ей по-прежнему удается миллионными тиражами продавать iPhone, и она неплохо зарабатывает уже на существующей армии поклонников.

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Источник: androidauthority