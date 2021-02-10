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Купертиновцы впервые могут реально стать инноваторами

За последнее десятилетие Apple потратила минимум 1 млрд долларов на исследование технологии microLED и планирует производить дисплеи этого типа, чтобы снизить свою зависимость от сторонних поставщиков экранов.

Apple планирует в будущем выпустить iPhone с дисплеем microLED, согласно сегодняшнему отчету издания DigiTimes о сети поставок.

Эта технология дисплея обеспечит более высокую яркость, уменьшенное энергопотребление, улучшенный коэффициент контрастности и другие преимущества по сравнению с текущими iPhone с OLED-дисплеями.



В платном отчете утверждается, что Apple Watch Ultra станет первым устройством Apple, которое перейдет на microLED, а затем iPhone и iPad.

Поскольку ожидается, что Apple Watch Ultra будет использовать microLED не раньше 2024 года, до запуска первого iPhone, который примет эту технологию, пройдет еще как минимум несколько лет. Уже известно, что все четыре модели iPhone 15, которые появятся позже в этом году, будут иметь OLED-дисплеи.

Тем временем Apple все еще завершает переход на OLED-дисплеи. Первым устройством Apple с OLED-дисплеем был оригинальный Apple Watch, за которым последовал iPhone X, а первые модели iPad и Mac с OLED-дисплеями, по слухам, будут представлены в следующем году.

Переход на microLED, скорее всего, будет происходить по аналогичной траектории от меньших к большим устройствам.

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Источник: macrumors