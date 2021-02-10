Apple под давлением Google наконец-то объявила, что планирует внедрить RCS в iPhone в 2024 году

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Новые сообщения – новая страница истории

Apple согласилась добавить поддержку Rich Communication Services (RCS) в iPhone в следующем году. RCS предлагает большинство тех же функций, что и iMessage, например сквозное шифрование, чтение квитанций, индикаторы набора текста, высококачественные фото и видео, а также возможность посылать большие сообщения.

Но самое главное, Apple интегрирует RCS в iPhone, но iMessage все еще будет существовать, учитывая большую популярность приложения в США. Мы считаем, компания не откажется от него полностью, а использование RCS станет приятным бонусом.

Вот что представитель Apple рассказал 9to5Mac:

"Позже в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS, стандарта, опубликованного Ассоциацией GSM. Мы считаем, что RCS Universal Profile обеспечит лучшую функциональную совместимость по сравнению с SMS или MMS. Он будет работать вместе с iMessage, который будет продолжать оставаться лучшим и безопасным сервисом обмена сообщениям для пользователей Apple.”

Внедрение такого стандарта является большим шагом и уступкой Apple. В целом для компании оказался очень тяжелым, ведь заставил идти на определенные компромиссы для “выживания”, в частности, из-за ограничений ЕС. Так и использование RCS не обошлось без давления Samsung и особенно Google, которые прямо заявляли об устаревшей iMessage.

Источник: 9to5mac