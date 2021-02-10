Apple похоронила идею с использованием Touch ID в iPhone

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В ближайшие годы Apple не будет выпускать iPhone с Touch ID

Уже на протяжении длительного времени ходят слухи о том, что в Айфонах вновь будет использоваться технология Touch ID. Она была очень популярна в прошлых моделях Apple, и многие пользователи хотели бы ее возвращения в новые устройства. К сожалению, надежды не оправдались.

Инсайдер Мин-Чи Куо, который всегда делится достоверной информацией, сообщил, что в ближайшие годы «яблочная» компания не выпустит iPhone с Touch ID. Ранее он предполагал, что анонс таких устройств состоится до 2023 года – то есть, уже в следующем модельном ряду. Теперь же он опубликовал в своем Twitter опровержение данной информации.

Если Айфоны с Touch ID и выйдут на технологический рынок, то произойдет это не раньше 2025 года. Скорее всего, к этому времени компания вообще откажется от реализации Touch ID, предпочитая более современное решение – Face ID. Да и за несколько лет могут появиться новые технологии, которые будут очень удобны в использовании и позволят улучшить конфиденциальность и приватность мобильного устройства.

Но все это туманные рассуждения, и никакой конкретной информации о дальнейших технологиях нет. Точно можем сказать одно – Touch ID не появится в Айфонах, которые выйдут в 2022, 2023 и 2024 годах.

А как же свежая новинка, спросите вы? Да, не будем забывать о том, что 18 марта состоялась презентация доступного iPhone SE 2022, и данная модель оснащена сканером отпечатков за счет широких рамок. Напомним, что дальнейшая реализация Тач Айди ожидалась в виде подэкранного сканера отпечатков пальцев, поскольку современные Айфоны безрамочные.

Нам очень интересно узнать и ваше мнение о Touch ID. Хотели бы возвращения этой технологии, или предпочитаете Face ID?

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