Apple представила новые чипы M3, M3 Pro и M3 Max: мощность, энергоэффективность и много обещаний.

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Много мощности

На иваенте Scary Fast компания Apple анонсировала новое поколение процессоров – M3, M3 Pro и M3 Max. Купертиновцы обещают значительное повышение производительности и энергоэффективности для новых Mac.

Самое главное – чипы теперь выполнены по 3х нм техпроцессу TSMC – в этом году это эксклюзив Apple, которым они очень гордятся, потому что это позволило в 2 раза повысить энергоэффективность по сравнению с 5 нм чипами M1 на той же мощности.

Базовая модель M3 имеет 8-ядерный CPU, что на 20% быстрее предыдущего M2. Также M3 получил 10-ядерный GPU с поддержкой аппаратного ускорения для трассировки лучей, он на 65% мощнее GPU в M1.

Все новые чипы поддерживают технологию Dynamic Caching, динамически распределяющую объем памяти для GPU. Также ускорили нейронный модуль для задач, связанных с ИИ.

M3 Pro и M3 Max оснащены 12- и 16-ядерными CPU соответственно. Их производительность в однопотоке на 30% выше M1 Pro и M1 Max. Относительно графики, M3 Pro имеет 18-ядерный GPU, а M3 Max – огромный 40-ядерный GPU для самых требовательных задач.

Девайсы, которые будут работать на этом чипсете будут доступны уже через неделю – 7 ноября компания уже доставит первые MacBook Pro тем, кто предзаказал их. Кстати, о MacBook Pro мы написали отдельно, рекомендуем посмотреть .

Источник - apple