Apple представила Watch Ultra 2 с яркостью 3000 нит, новым процессором и режимами работы

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НОВЫЙ ПРОЦЕССОР, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ﻿

Apple анонсировала флагманские умные часы Watch Ultra 2. Внешность Apple Watch Ultra 2 максимально близка к предшественнику – большинство обновлений кроются внутри и в работе ПО.



Apple Watch Ultra 2, как и Watch Series 9, будет работать на процессоре Apple S9 SiP, который состоит из 5,6 млрд транзисторов и имеет четырехъядерный нейронный чип, а также ультраширокополосный чип местоположения U2.



Часы получили обновленный дисплей с яркостью до 3000 нит. Apple обещает 36 часов автономности в обычном режиме и 72 часа в режиме низкого энергопотребления.



Корпус Ultra 2 теперь на 95% изготовлен из переработанного титана. Он прошел испытание на высоте от –500 м до +9000 м над уровнем моря, от альпийских вершин до глубокой воды.



Многие изменения, которые пользователи Apple Ultra 2 получат в этом году, стартуют 18 сентября﻿ с выходом watchOS 10. Она добавит виджеты, обновленные значки приложений, режим Ultra Wideband, новые функции карты и езды на велосипеде. Велосипедный режим позволит подключать аксессуары Bluetooth для измерения частоты вращения педалей, скорости и других параметров.

Циферблат Modular Ultra будет использовать внешний край дисплея. Ночной режим автоматически включается в темноте благодаря датчику внешнего освещения. Новый жест двойного прикосновения позволит пользователям легче начинать и завершать телефонные звонки.



Apple Watch Ultra 2 можно предварительно заказать за $799, поставки начнутся 22 сентября.