Apple представит AR/VR-гарнитуру первого поколения этим летом

31

Цены на первое поколение VR-гарнитуры будут не для всех, но рынок сдвинется с мертвой точки

Первая гарнитура Apple VR ожидается в продаже в этом году. Одновременно компания разрабатывает гарнитуру второго поколения, к тому же сразу в двух версиях: более дорогая и более продвинутая, и более доступная. Эти модели, скорее всего, появятся в 2025 году. Обе версии гарнитур будут разрабатываться и производиться компаниями Luxcaseict и Foxconn соответственно, сообщил инсайдер Ming-Chi Kuo.

Ожидается, что гарнитура Apple первого поколения будет анонсирована на WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) в июне и, как сообщается, будет оснащена более дюжиной камер, парой экраном 4K, продвинутыми датчиками для отслеживания глаз и рук и многими другими дополнительными функциями. Что касается программного обеспечения, устройство получит интерфейс, похожий на iOS.

По слухам, первая гарнитура Apple будет «чрезвычайно дорогой» предполагаемой стоимостью от 3000 до 5000 долларов, в то время как гарнитура Apple второго поколения будет иметь более доступную цену.

По прогнозам аналитиков, возможность массовых поставок после летней конференции невысока. Однако высокая вероятность запуска гарнитуры вместе с iPhone 15 в третьем квартале этого года. Источники сообщают, что нынешний партнер Apple по разработке гарнитур Pegatron постепенно отказывается от этого бизнеса и предположительно передаст свою команду разработчикам и производственным ресурсам Luxcaseict (совместное предприятие Luxshare ICT и Pegatron) в первой половине 2023 года.

Luxshare ICT возьмёт на себя дальнейшую разработку и производство премиум версии гарнитуры второго поколения. По мнению аналитиков, такие изменения приведут к снижению стоимости гарнитуры, на что рассчитывает Apple. Предполагается, что в минигарнитуре будут использоваться более доступные компоненты, например, объективы с более низким разрешением. Работа над созданием второго поколения началась еще в прошлом году.

Читать также: Думаете 1500$ за Iphone это дорого? а как вам 63000$!!!

Источник: macrumors