Apple разрабатывает складной iPad – релиз может состояться в 2024-2025 году

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Гибкий iPad может появиться уже через год

По данным Digitimes , происходящим из цепи поставки, Apple активно разрабатывает складной iPad. Планшет точно будет с гибким экраном (а не из двух половинок), а вот шарнир по-прежнему в разработке. Планшет может выйти в конце 2024 года или в 2025 году.



Apple уже сделала выбор типа дисплея – это будет единый экран, а не два отдельных. Компанию очень расстраивала морщина внутри экрана, но, по слухам Samsung и LG решили эту проблему и предоставили Apple дисплей, который можно считать приемлемым – морщина едва заметна пользователям.





Относительно шарнира продолжается разработка. Apple расстраивает множество деталей в механизме – неисправность каждой может привести к преждевременному износу или плохой работе. Петли для ноутбуков от производителя Fositek имеют 885 деталей, компания считает подобное количество слишком большим для надежного узла, поэтому конструкция еще не принята.



Изготовление мелкой партии складывающегося Apple iPad может начаться уже в 2024 году, не исключено и серийное производство в настоящее время. Наиболее вероятной датой релиза кажется 2025 год. Сложное iPad, как менее массовое устройство, будет предшествовать выходу складывающегося iPhone.﻿﻿

Источник: 9to5mac