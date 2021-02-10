Apple разрабатывает полностью безрамочный iPhone, но не сама

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Сделают корейцы, а инноватор будет Apple

До недавнего времени компания Apple была очень консервативна по вопросу рамок вокруг дисплея. Они были симметричны и перфекционисты этому невероятно радовались, но даже в 14 поколении действительно тонкими их не назвать. Исправить такую отсталость от конкурентов компания решила в 15-ти поколении.

Согласно утечкам в новых смартфонах рамки будут на уровне с лучшими решениями из лагеря Android. Но, похоже, они решили не останавливаться на достигнутом и разрабатывают полностью безрамочную версию смартфона.

Как сообщает известный инсайдер Ice Universe, купертиновский гигант обратился к Samsung Display и LG Display с запросом разработать дисплей OLED, который позволит создать по-настоящему безрамочный iPhone.

Чтобы избавиться от рамок, Samsung и LG должны будут решить проблемы, связанные с технологиями инкапсуляции тонкой пленки (TFE) и подэкранной камеры (UPC). Кроме того, в отчете также упоминается, что поставщики должны обеспечить пространство для антенн, прежде чем завершать работу над конечным продуктом.

Сроки выхода подобных смартфонов не названы, но самое стремление компании к этому свидетельствует о том, что крупные компании будут инвестировать деньги в развитие этого направления, потому что такого крупного клиента хочет получить каждый.

Также важно то, что в попытке избавиться от рамок Apple не будет переходить на изогнутые панели, позволяющие визуально сделать рамки уже.

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Источник: twitter