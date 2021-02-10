Apple спасает iPhone 16 от нагрева с помощью графена и металлического корпуса батареи

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Apple задает тренд аккумуляторов для смартфонов

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Авторитетный блоггер Kosutami, специализирующийся на анализе техники Apple, утверждает, что компания собирается представить графеновую технологию охлаждения компонентов и аккумуляторов с использованием металлического корпуса в iPhone 16 и 16 Pro.



Источник поделился изображениями прототипа батареи iPhone 16 Pro. Аккумулятор, производимый компанией Huizhou Desai Battery Co., имеет емкость 3355 мАч (13,02 Вт·ч, LCV 4,48 В), превосходя своего предшественника, iPhone 15 Pro, на +81 мАч.



Батарея упакована в металлическую оболочку, имеющую L-образную форму. Этот инновационный подход не только повышает долговечность устройства и отвечает стремлению Apple оптимизировать рассеяние тепла. Переход на металлический корпус батареи является стратегическим шагом для улучшения тепловых характеристик. Kosutami также показал некоторые модификации в существующем прототипе. В частности, был переработан разъем.



Актуальное поколение iPhone сталкивается с перегревом, некритическим, но броским. Новая технология решает проблему равномерного распределения тепла и концентрированию высокой температуры в горячих участках процессора и батареи.﻿

Источник: Sparrows news